İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Büyükşehir Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini, Çalışan Personel: Çevre Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statülü personel ile diğer personeli, Daire Başkanı: Çevre Koruma Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,

Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

Müdür Yardımcısı: Çevre Koruma Şube Müdürlüğünde, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını, Şef: Çevre Koruma Şube Müdürlüğünde kadrolu Şefi, Şube Müdürlüğü: Çevre Koruma Şube Müdürlüğünü, Şube Müdürü: Çevre Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürünü ifade eder.

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konusunda plan yapmak ve bu çalışmaların uygulanmasını sağlamak, Kurumun sorumluluk alanı içerisindeki katı yakıtları denetlemek, Kurumun sorumluluk alanı içerisinde hava kalitesinin ölçümünü yapmak,

Patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek,

Çevresel gürültü ile ilgili plan geliştirmek, gürültü kaynaklarının denetimini yapmak, gürültü kirliliğini azaltmak için gerekli çalışmaları yapmak ve gürültüye neden olanlar hakkında idari yaptırım uygulamak, Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye olumsuz etkilerini gidermek için plan geliştirmek, gerekli izinleri vermek, bu alanın kontrolünü ve denetimini yapmak, Bitkisel atık yağların toplanması için gerekli denetimleri yapmak, Çevresel Etki Değerlendirme sürecinde Kurum adına görüş bildirmek,

Çalışmaları yazılı ve sözlü talimatlarla yürütmek, Şube Müdürlüğünü sevk ve idare etmek, Müdürlüğün disiplinini sağlamak, Personel arasında görev dağılımı yapmak,

Şube Müdürlüğünde çalışan personelin amiri olarak, her statüdeki personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını mer'i mevzuat çerçevesinde belirlemek, Şube Müdürlüğü bünyesindeki şefliklerin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek, Şube Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Şube Müdürlüğünün görevlerine ilişkin karar vermek, tedbir almak ve bu kararları uygulatmak, Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisi olmak, Şube Müdürlüğüne bağlı çalışanları denetlemek ve karşılaşılan aksaklıkları gidermek,

Çalışan personelin yıllık izin kullanma dönemlerini tespit etmek.

BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre Koruma Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.KapsamMADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çevre Koruma Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.DayanakMADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;İKİNCİ BÖLÜMTeşkilat, Görev, Yetki ve SorumluluklarTeşkilatMADDE 5- (1) Çevre Koruma Şube Müdürlüğü idari teşkilatı; şube müdürü, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.(2) Birim içi teşkilat yapıları, şef görevlendirmesi usulüne uygun olarak yapılır.Şube Müdürlüğünün görevleriMADDE 6- (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:Şube Müdürünün görevleriMADDE 7- (1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır:Şube Müdürünün yetkileriMADDE 8- (1) Şube Müdürünün yetkileri şunlardır:

Şube Müdürünün sorumlulukları

MADDE 9- (1) Şube Müdürü; görevlerinin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10- (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Şef

MADDE 11- (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Bağlı bulunduğu üst makama karşı sorumludur.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13- (1) 12/2/2015 tarihli ve 296 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

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