KARTAL BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ
Tasarrufu Kartal Belediye Başkanlığına ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
|Adresi
|Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve Alanı
|Kira Müddeti
|Aylık Kira Bedeli
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Türü
|Kartal Orta Mah. Ordu Cad. No: 25
|G22A10D4A pafta, 1095 ada, Park tescilli parselin içerisinden 700 m²'lik alanın "Hurda araç depolama alanı"
|3 YIL
|30.000,00 TL
|32.400,00 TL
|26/11/2024
|14:30
|Açık İhale
|Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. No:4
|10717 ada, 14 parselin doğusunda bulunan 12 m²'lik alanın "Taksi Durağı"
|3 YIL
|10.000,00 TL
|10.800,00 TL
|26/11/2024
|14.45
|Açık İhale
- İhale 26 Kasım 2024 Salı günü Kartal Belediye Başkanlığı Binası Encümen Salonunda 2886 Sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- Adı geçen taşınmazın Şartnamesi Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde olup, günün mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhalenin dosya satış bedeli 10.000,00-TL'dir.
- İstekliler ihale evraklarını 25.11.2024 tarih Saat:17.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.
- İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
- Nüfus Kayıt Örneği
- Yerleşim Yeri Belgesi
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen % 3 Geçici Teminat
- Dosya satış bedelinin ödendiğine dair makbuz
- Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur belgesi
- Gerçek kişiler için İmza Sirküleri ( Noter )
- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi ) ve Sicil Gazetesi, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
İlan olunur.
Basın No: ILN02113867 #ilan.gov.tr