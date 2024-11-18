BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÇATALCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çeşitli Bina Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1569657

1-İdarenin a) Adı : ÇATALCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : FERHATPAŞA MAHALLESİ FERHATPAŞA CADDESİ N0:1 34540 ÇATALCA/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2127891042 - 2127891106 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Çeşitli Bina Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 40 İŞ KALEMİNDEN OLUŞAN DEMİR, BETON, KALIP, BOYA, LAMA VE PROFİL İLE GALVANİZLİ BORU DİREK VE PVC KAPLAMALI GALVANİZLİ KAFES TEL VB.İŞLERİN YAPILMASI İŞİDİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çatalca Belediyesi Sorumluluk Sahası ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.12.2024 - 12:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kaleiçi Mahallesi Vezirferhatpaşa Caddesi No:48 Çatalca Belediyesi Ek Hizmet Binası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı Çarpma etkisini azaltan antistatik kauçuk zem.kap. 2 cm kalınlıkta 0,01783913% 0,02413529% 1 Kum temin edilerek, drenaj yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,0119795% 0,01620756% 1 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,0119795% 0,01620756% 1 63 mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,06554124% 0,08867344% 3 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,22308614% 0,30182242% 3 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) 0,02918492% 0,03948548% 1 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.( Nakliyeler dahildir ) 0,02361676% 0,03195208% 1 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti ( Nakliyeler dahildir ) 0,03387966% 0,04583719% 1 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 0,04527642% 0,06125633% 2 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)( Nakliyeler dahildir ) 0,00395914% 0,00535649% 1 2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması 0,03620601% 0,0489846% 2 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,00729235% 0,00986612% 1 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,0033678% 0,00455643% 1 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)( Nakliyeler dahildir ) 0,00524225% 0,00709245% 1 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,00408659% 0,00552891% 1 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 0,004381% 0,00592724% 1 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir ) 0,00665514% 0,00900401% 1 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,00433291% 0,00586217% 1 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,00396971% 0,00537078% 1 Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) 0,00480144% 0,00649606% 1 Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması 0,00320942% 0,00434215% 1 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) 0,00195574% 0,002646% 1 Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. 0,00369475% 0,00499879% 1 (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,00376197% 0,00508973% 1 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,0046007% 0,00622447% 1 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,00670934% 0,00907734% 1 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mes. aynı yönde 900mm,anataşıyıcı profil mes. 1000mm,tali taşıyıcı profil mes. 500mm aks aralıkları ile)(12,5mm tekkat suemme oranı azaltılmış alçı levha ile) 0,00565101% 0,00764548% 1 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması 0,00454084% 0,00614349% 1 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,03736341% 0,0505505% 2 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 0,00932715% 0,01261909% 1 Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe) 0,02170522% 0,02936589% 1 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 0,01308621% 0,01770488% 1 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması 0,03854607% 0,05215057% 1 Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması 0,02378669% 0,032182% 1 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması 0,00245232% 0,00331785% 1 DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ 0,00115027% 0,00155624% 1 HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm. KALINL.TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI İLE 10 cm. KALINL.BÖLME DUVAR YAPILMASI 0,02114904% 0,02861341% 1 NEVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI İŞÇLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)1,500 - 3,000 KG/M2 (3,000 KG/M2 DAHİL) ( Nakliyeler dahildir ) 0,01643156% 0,02223094% 1 3 mm kalınlığında 6x6 cm göz açıklığında galvanizli ve pvc kaplı kafes telden korumalık yapılması 0,03853252% 0,05213223% 2 55 mm Suni Yeşil Çim Halı Temini ve Yerine Döşenmesi İşi ( Nakli Dahil ): 0,04566817% 0,06178634% 3

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN02123800 #ilan.gov.tr