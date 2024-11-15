T.C. İstanbul Anadolu 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2021/653 Esas

Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında verilen 17/10/2024 tarihli celse ara kararı gereğince;

Davalılardan 21200437458 T.C. kimlik numaralı Şefika ULUSOY adına yapılan tüm araştırmalara ve bilinen tüm adreslerine tebligat yapılamadığı, bu nedenle tebligatın ilan şeklinde yapılması gerektiği anlaşıldığından adı geçen şahsa dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş ve duruşması 08/05/2025 tarihi saat 09:20'ye bırakılmıştır.

"Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur."

İHTAR: Durusma Günü: 08/05/2025 tarihi saat 09:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/10/2024

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