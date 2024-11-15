İLAN T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/63 Esas

Vatan Mah. Büyük Marmara Sok. No:1 D:9 Bayrampaşa/ İSTANBUL adresinde kayıtlı olduğu bildirilen,TC40429152546 Yusuf Savaş'ın adresinin meçhul bulunduğu anlaşıldığından, adı geçen davalıya tebligat yerine geçmek üzere Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınızın ilanen tebliğidir.

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