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TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 00:00 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 00:05
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024, 00:05

TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı TOPLAM
5650168208 10982494940 MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201905201905 3 3 2024102566Gdr0000015 2024102514Ge60000253 28.475,74 0,00 28.475,74
5650168208 10982494940 MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201810201810 3 3 2024102566Gdr0000014 2024102514Ge60000209 21.024,73 0,00 21.024,73
5650168208 10982494940 MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201709201709 3 3 2024102566Gdr0000013 2024102514Ge60000172 19.937,04 0,00 19.937,04
5650168208 10982494940 MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201903201903 15 15 2024102566Gdr0000015 2024102514Ge60000244 18.073,02 0,00 18.073,02
5650168208 10982494940 MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201708201708 3 3 2024102566Gdr0000013 2024102514Ge60000192 17.898,77 0,00 17.898,77
5650168208 10982494940 MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201811201811 3 3 2024102566Gdr0000014 2024102514Ge60000234 17.382,30 0,00 17.382,30
5650168208 10982494940 MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201710201710 3 3 2024102566Gdr0000013 2024102514Ge60000189 17.217,63 0,00 17.217,63
5650168208 10982494940 MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201812201812 3 3 2024102566Gdr0000015 2024102514Ge60000254 17.196,60 0,00 17.196,60
5650168208 10982494940 MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201712201712 3 3 2024102566Gdr0000014 2024102514Ge60000200 17.187,90 0,00 17.187,90
5650168208 10982494940 MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL 201902201902 3 3 2024102566Gdr0000015 2024102514Ge60000246 17.014,31 0,00 17.014,31
5730073507 14237824988 İSMAİL KOÇAL CAMİ MAH. KARAASLAN CAD. A-BLOK Kapı No:86 A Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ 201801201812 10 10 2024101066Gdr0000016 2024101014Ge60000193 43.539,10 0,00 43.539,10
5730073507 14237824988 İSMAİL KOÇAL CAMİ MAH. KARAASLAN CAD. A-BLOK Kapı No:86 A Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ 201909201909 15 15 2024101066Gdr0000016 2024101014Ge60000191 34.995,32 0,00 34.995,32
5770514807 12965808324 ADNAN KORKMAZ ÖZGÜRLÜK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201809201809 15 15 2024110666Gdr0000019 2024110614Ge60000332 98.717,97 0,00 98.717,97
5770514807 12965808324 ADNAN KORKMAZ ÖZGÜRLÜK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201811201811 15 15 2024110666Gdr0000019 2024110614Ge60000336 38.324,09 0,00 38.324,09
5770514807 12965808324 ADNAN KORKMAZ ÖZGÜRLÜK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201812201812 15 15 2024110666Gdr0000020 2024110614Ge60000347 24.164,40 0,00 24.164,40
5770514807 12965808324 ADNAN KORKMAZ ÖZGÜRLÜK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201905201905 15 15 2024110666Gdr0000020 2024110614Ge60000368 21.189,33 0,00 21.189,33
5770514807 12965808324 ADNAN KORKMAZ ÖZGÜRLÜK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ 201910201910 15 15 2024110666Gdr0000020 2024110614Ge60000372 17.027,98 0,00 17.027,98
5840024432 41827472274 VOLKAN KÖKSAL AYDINLI MAH. SAYIM SK. YAPISAN AYDINLI EVLERI A VE B BLOK Kapı No:5 A Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL 201801201812 10 10 2024100866Gdr0000006 2024100814Ge60000062 34.477,11 0,00 34.477,11
5840024432 41827472274 VOLKAN KÖKSAL AYDINLI MAH. SAYIM SK. YAPISAN AYDINLI EVLERI A VE B BLOK Kapı No:5 A Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL 201701201712 10 10 2024100866Gdr0000005 2024100814Ge60000053 25.370,95 0,00 25.370,95
5840024432 41827472274 VOLKAN KÖKSAL AYDINLI MAH. SAYIM SK. YAPISAN AYDINLI EVLERI A VE B BLOK Kapı No:5 A Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL 201801201812 4415 4415 2024100866Gdr0000005 2024100814Ge60000030 20.961,41 0,00 20.961,41
6090342793 62128267970 EMRE UĞUR LÜLE TEPEÖREN MAH. BALLICA YOLU CAD. Kapı No:20 Daire No:10 Tel: TUZLA İSTANBUL 201801201812 10 10 2024110566Gds0000003 2024110514Ge70000027 41.607,55 0,00 41.607,55
6090342793 62128267970 EMRE UĞUR LÜLE TEPEÖREN MAH. BALLICA YOLU CAD. Kapı No:20 Daire No:10 Tel: TUZLA İSTANBUL 201701201712 10 10 2024110566Gds0000002 2024110514Ge70000016 18.230,31 0,00 18.230,31
6180268760 66007308662 SERKAN MERT YENİKENT MAH. 2471. SK. GÜNEŞ-7 Kapı No:8 B Daire No:3 Tel: GEBZE KOCAELİ 201601201603 3 3 2024110666Gds0000002 2024110614Ge70000008 25.020,99 0,00 25.020,99
6180268760 66007308662 SERKAN MERT YENİKENT MAH. 2471. SK. GÜNEŞ-7 Kapı No:8 B Daire No:3 Tel: GEBZE KOCAELİ 201510201512 3 3 2024110666Gds0000002 2024110614Ge70000019 23.143,22 0,00 23.143,22
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201601201612 10 3080 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004252 0,00 885.251,14 885.251,14
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201610201612 33 3080 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004255 0,00 667.560,46 667.560,46
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201612201612 15 3080 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004248 0,00 391.991,76 391.991,76
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201601201612 10 10 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004252 196.722,48 0,00 196.722,48
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201607201609 33 3080 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004260 0,00 138.470,54 138.470,54
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201610201610 15 3080 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004253 0,00 110.623,88 110.623,88
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201611201611 15 3080 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004257 0,00 98.188,43 98.188,43
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201612201612 15 15 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004248 87.109,28 0,00 87.109,28
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201604201606 33 3080 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004249 0,00 70.187,15 70.187,15
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201601201612 10 1084 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004252 62.557,75 0,00 62.557,75
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201609201609 15 3080 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004251 0,00 60.952,91 60.952,91
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201606201606 15 3080 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004258 0,00 57.856,82 57.856,82
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201608201608 15 3080 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004261 0,00 55.721,61 55.721,61
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201612201612 15 1084 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004248 31.359,34 0,00 31.359,34
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201610201610 15 15 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004253 24.583,09 0,00 24.583,09
6200580498 99515086890 LALI METREVELI YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL 201611201611 15 15 2024101166Gds0000006 2024101114Ge70004257 21.819,65 0,00 21.819,65
6330652676 38288115376 ELMAS OCAK DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201801201812 10 10 2024102166Gds0000012 2024102114Ge70000189 88.586,33 0,00 88.586,33
6330652676 38288115376 ELMAS OCAK DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201905201905 15 15 2024102166Gds0000012 2024102114Ge70000176 45.537,10 0,00 45.537,10
6330652676 38288115376 ELMAS OCAK DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201809201809 15 15 2024102166Gds0000010 2024102114Ge70000137 42.087,36 0,00 42.087,36
6330652676 38288115376 ELMAS OCAK DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201811201811 15 15 2024102166Gds0000010 2024102114Ge70000141 41.277,99 0,00 41.277,99
6330652676 38288115376 ELMAS OCAK DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201805201805 15 15 2024102166Gds0000010 2024102114Ge70000153 40.820,83 0,00 40.820,83
6330652676 38288115376 ELMAS OCAK DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201707201707 15 15 2024102166Gds0000008 2024102114Ge70000086 19.819,17 0,00 19.819,17
6330652676 38288115376 ELMAS OCAK DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201801201812 4410 4410 2024102166Gds0000010 2024102114Ge70000136 18.459,40 0,00 18.459,40
6330652676 38288115376 ELMAS OCAK DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201911201911 15 15 2024102166Gds0000012 2024102114Ge70000175 18.213,11 0,00 18.213,11
6330652676 38288115376 ELMAS OCAK DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL 201704201704 15 15 2024102166Gds0000008 2024102114Ge70000109 17.456,67 0,00 17.456,67
6410322700 42151301490 MULLA OLGUN EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY 201711201711 15 15 2024101266Gds0001122 2024101214Ge70000041 260.213,60 0,00 260.213,60
6410322700 42151301490 MULLA OLGUN EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY 201709201709 15 15 2024101266Gds0001122 2024101214Ge70000040 194.400,00 0,00 194.400,00
6410322700 42151301490 MULLA OLGUN EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY 201710201710 15 15 2024101266Gds0001122 2024101214Ge70000042 103.815,00 0,00 103.815,00
6410322700 42151301490 MULLA OLGUN EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY 201712201712 15 15 2024101266Gds0001124 2024101214Ge70000072 103.500,00 0,00 103.500,00
6410322700 42151301490 MULLA OLGUN EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY 201710201710 15 15 2024101266Gds0001122 2024101214Ge70000038 89.460,00 0,00 89.460,00
6410322700 42151301490 MULLA OLGUN EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY 201712201712 15 15 2024101266Gds0001124 2024101214Ge70000052 70.501,09 0,00 70.501,09
6410322700 42151301490 MULLA OLGUN EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY 201707201709 33 1086 2024101266Gds0001124 2024101214Ge70000069 28.197,29 0,00 28.197,29
6440193093 26684559634 MUSTAFA ORAL EVLİYA ÇELEBİ MAH. MÜŞTAK SK. Kapı No:12 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL 201801201812 10 10 2024092866Gds0000003 2024092814Ge70000032 25.392,00 0,00 25.392,00
6440193093 26684559634 MUSTAFA ORAL EVLİYA ÇELEBİ MAH. MÜŞTAK SK. Kapı No:12 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL 201701201712 10 10 2024092866Gds0000002 2024092814Ge70000007 21.059,38 0,00 21.059,38
6710325469 47101487798 ÜMİT ÖZCAN İÇMELER MAH. FIRAT SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL 201605201605 3 3 2024100266Gds0000012 2024100214Ge70000257 24.657,39 0,00 24.657,39
6710325469 47101487798 ÜMİT ÖZCAN İÇMELER MAH. FIRAT SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL 201607201607 3 3 2024100266Gds0000012 2024100214Ge70000248 22.642,01 0,00 22.642,01
6710325469 47101487798 ÜMİT ÖZCAN İÇMELER MAH. FIRAT SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL 201606201606 3 3 2024100266Gds0000012 2024100214Ge70000256 19.677,59 0,00 19.677,59
6710325469 47101487798 ÜMİT ÖZCAN İÇMELER MAH. FIRAT SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL 201604201604 3 3 2024100266Gds0000012 2024100214Ge70000251 17.396,36 0,00 17.396,36
6760163272 12905117028 ERCAN ÖZDEMİR İSTASYON MAH. UZUNGÖL SK. B BLOK A-B-C GİRİŞ Kapı No:6 C Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL 201911201911 15 15 2024100266Gds0000006 2024100214Ge70000102 58.961,20 0,00 58.961,20
6760163272 12905117028 ERCAN ÖZDEMİR İSTASYON MAH. UZUNGÖL SK. B BLOK A-B-C GİRİŞ Kapı No:6 C Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL 201909201909 15 15 2024100266Gds0000006 2024100214Ge70000112 18.623,49 0,00 18.623,49
6860178059 37957329892 FAHRİYE CİHAN SAKA İSTASYON MAH. HATBOYU CAD. ÇINARLI BAHÇE SITESI C BLOK Kapı No:124 C Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL 201807201807 15 15 2024100166Gds0000007 2024100114Ge70000022 36.370,84 0,00 36.370,84
6890014973 58876082330 MURAT ÖZER BAYRAMOĞLU MAH. FATIH SULTAN MEHMET CAD. Kapı No:338 Daire No:5 Tel: DARICA KOCAELİ 201901201912 9237 9237 2024103066Gds0000001 2024103014Ge70000003 120.000,00 0,00 120.000,00
6970066649 11582296644 ONUR ÖZKAN EMİRGAN MAH. SEZAİBEY CAD. Kapı No:1 /1 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL 201501201512 10 10 2024101766Gds0000015 2024101714Ge70000153 42.481,93 0,00 42.481,93
6970066649 11582296644 ONUR ÖZKAN EMİRGAN MAH. SEZAİBEY CAD. Kapı No:1 /1 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL 201601201612 10 10 2024101766Gds0000016 2024101714Ge70000169 41.937,67 0,00 41.937,67
6970066649 11582296644 ONUR ÖZKAN EMİRGAN MAH. SEZAİBEY CAD. Kapı No:1 /1 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL 201401201412 10 10 2024101766Gds0000014 2024101714Ge70000131 21.410,29 0,00 21.410,29
7090030299 47830292724 AMİL ÖZTÜRK BAYRAMOĞLU MAH. ACUN SK. B8 BLOK Kapı No:2 H Daire No: Tel: DARICA KOCAELİ 201401201412 10 10 2024100166Gdt0000002 2024100114Ge80000015 60.288,20 0,00 60.288,20
7180073877 35716695776 ŞENDOĞAN ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. SERAP CAD. SERHAT APT Kapı No:69 Daire No:9 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201801201812 4424 4424 2024102366Gdt0000010 2024102314Ge80000148 39.211,76 0,00 39.211,76
7180073877 35716695776 ŞENDOĞAN ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. SERAP CAD. SERHAT APT Kapı No:69 Daire No:9 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201601201612 4324 4324 2024102366Gdt0000008 2024102314Ge80000113 23.181,07 0,00 23.181,07
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201801201812 4424 4424 2024102366Gdt0000003 2024102314Ge80000056 131.804,23 0,00 131.804,23
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201601201612 4324 4324 2024102366Gdt0000001 2024102314Ge80000021 77.919,55 0,00 77.919,55
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201604201604 15 15 2024102366Gdt0000001 2024102314Ge80000022 53.120,71 0,00 53.120,71
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201605201605 15 15 2024102366Gdt0000001 2024102314Ge80000010 42.682,42 0,00 42.682,42
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201801201801 15 15 2024102366Gdt0000003 2024102314Ge80000060 32.081,74 0,00 32.081,74
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201610201610 15 15 2024102366Gdt0000001 2024102314Ge80000017 29.555,62 0,00 29.555,62
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201805201805 15 15 2024102366Gdt0000003 2024102314Ge80000058 27.029,80 0,00 27.029,80
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201512201512 15 15 2024102366Gdt0000001 2024102314Ge80000024 24.926,54 0,00 24.926,54
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201602201602 15 15 2024102366Gdt0000001 2024102314Ge80000001 21.626,02 0,00 21.626,02
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201607201607 15 15 2024102366Gdt0000001 2024102314Ge80000004 20.391,57 0,00 20.391,57
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201603201603 15 15 2024102366Gdt0000001 2024102314Ge80000016 19.474,88 0,00 19.474,88
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201712201712 15 15 2024102366Gdt0000003 2024102314Ge80000057 18.194,91 0,00 18.194,91
7180073885 35710695994 MEHMET ÖZZENGİN FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL 201612201612 3 3 2024102366Gdt0000002 2024102314Ge80000042 18.041,57 0,00 18.041,57
7180264620 17900367980 BÜLENT ÖZYILMAZ EVLİYA ÇELEBİ MAH. EŞREF SK. TUZLA EVLERİ C BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: TUZLA İSTANBUL 200906200906 15 15 2024110666Gdt0000001 2024110614Ge80000003 32.221,76 0,00 32.221,76
7180264620 17900367980 BÜLENT ÖZYILMAZ EVLİYA ÇELEBİ MAH. EŞREF SK. TUZLA EVLERİ C BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: TUZLA İSTANBUL 200906200906 15 1084 2024110666Gdt0000001 2024110614Ge80000003 31.335,67 0,00 31.335,67
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201607201609 33 3080 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000217 0,00 1.695.430,41 1.695.430,41
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201809201809 15 3080 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000211 0,00 1.682.333,88 1.682.333,88
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201810201810 15 3080 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000225 0,00 1.528.405,32 1.528.405,32
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201601201612 10 1084 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000210 1.354.748,95 0,00 1.354.748,95
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201811201811 15 3080 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000221 0,00 1.320.361,56 1.320.361,56
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201601201603 33 3080 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000207 0,00 1.277.903,55 1.277.903,55
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201805201805 15 3080 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000214 0,00 1.137.973,14 1.137.973,14
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201605201605 15 3080 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000218 0,00 1.121.034,57 1.121.034,57
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201807201807 15 3080 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000212 0,00 1.092.939,57 1.092.939,57
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201812201812 15 3080 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000223 0,00 1.060.287,36 1.060.287,36
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201806201806 15 3080 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000215 0,00 1.007.116,23 1.007.116,23
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201701201712 10 1084 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000200 966.158,67 0,00 966.158,67
7200419654 50392641336 MUSTAFA PALA BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT 201610201610 15 3080 2024100466Gdt0000014 2024100414Ge80000192 0,00 963.887,52 963.887,52
Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ yapılamayan,muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan mükelleflerin ödeme emirleri tebliğ edilemediğinden,213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02119332 #ilan.gov.tr

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