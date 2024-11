İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti, 12.1.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.2.a.) ve (12.1.2.b.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 12.1.3. İmza Sirküleri, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 12.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 12.1.5. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 12.1.6. İsteklilerin sermayelerinin en az 1.000.000.-TL (Birmilyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belge, (Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması yeterlidir.) 12.1.7. İsteklilerin son iki yıla ait cirolarının toplamda en az 20.000.000.-TL (Yirmimilyon Türk Lirası) olduğuna dair yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesince onaylı "Gelir Tablosu" belgesi, (Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması yeterlidir.) 12.1.8. İstekliler aşağıdaki iş kollarının tamamında ihale ilan tarihinden önce en az 2 (iki) yıl faaliyet gösterdiğine dair belgeler sunması, Restoran İşletmeciliği Kafe İşletmeciliği 12.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 12.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti, 12.2.4. Tüzel kişiler için, Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.5.a.) ve (12.2.5.b.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 12.2.6. İmza Sirküleri, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 25 Kasım 2024 saat:14.00'e kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır 17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 27 Kasım 2024 saat:10.00'a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni'ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 18) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, 26 Kasım 2024 Saat:15.00'a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu'na teslim edeceklerdir. 19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 20) Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.