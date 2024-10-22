T.C.
ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; (BOTAŞ) Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Zonguldak ili, Kozlu İlçesi, Futa, Çardaş ve Çırgan Mah/Köylerinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamının 22.07.2022 tarih ve 5853 sayılı kararıyla verilen yetkiye dayanılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 11267-1 sayılı Kamu Yararı Kararı yerine geçmek üzere Lüzum kararına istinaden BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 22.12.2022 tarih ve 287 Olur sayılı Kamulaştırma Kararı gereğince Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) lehine kamulaştırmanın kesinleştirildiğini ve Kamulaştırma İşlemlerine Başlanması Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 28.11.2024 günü saat:09.00'dan itibaren itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, KOZLU İLÇESİ FUTA, ÇARDAŞ VE ÇIRGAN
MAH./KÖY
|DOSYA NO
|ADA
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH/KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN M2
|1
|2024/268
|101
|6
|Bayram Yılmaz ve ark.
|FUTA
|204,86 m² daimi irtifak
63,43 m² geçici irtifak
|2
|2024/269
|102
|95
|Abdullah Yılmaz ve ark.
|FUTA
|2471,17 m² daimi irtifak
525,31 m² geçici irtifak
|3
|2024/270
|102
|159
|Aykut Sevimli ve ark.
|FUTA
|463,64 m² daimi irtifak
|4
|2024/271
|102
|42
|Cavit Altunkaya ve ark.
|FUTA
|60,19 m² daimi irtifak
|5
|2024/272
|117
|23
|Abdullah Yılmaz ve ark.
|FUTA
|246,09 m² daimi irtifak
|6
|2024/273
|102
|70
|Birol Taşkın ve ark.
|FUTA
|305,32 m² daimi irtifak
91,71 m² geçici irtifak
|7
|2024/274
|102
|73
|Aysel Taşkın ve ark.
|FUTA
|1231,46 m² daimi irtifak
471,8 m² geçici irtifak
|8
|2024/275
|102
|148
|Adem Harkın ve ark.
|FUTA
|147,55 m² daimi irtifak
283,88 m² geçici irtifak
|9
|2024/276
|122
|1
|Erol Taşkın ve ark.
|FUTA
|346,86 m² daimi irtifak
91,66 m² geçici irtifak
|10
|2024/277
|103
|82
|-
|FUTA
|170,72 m² daimi irtifak
|11
|2024/278
|102
102
|160
161
|Engin Kürekci ve ark.
|FUTA
|322,88 m² daimi irtifak
15,88 m² geçici irtifak
151,71 m² daimi irtifak
13,65 m² geçici irtifak
|12
|2024/279
|102
|41
|Engin Kürekci ve ark.
|FUTA
|745,62 m² daimi irtifak
173,21 m² geçici irtifak
|13
|2024/280
|102
|158
|Ayşe Çarşambalı ve ark.
|FUTA
|302,01 m² daimi irtifak
49,88 m² geçici irtifak
|14
|2024/281
|102
102
117
|38
146
22
|Cemalettin Çınar ve ark.
|FUTA
|113,32 m² daimi irtifak
25,91 m² geçici irtifak
552,21 m² daimi irtifak
20,62 m² geçici irtifak
300,21 m² daimi irtifak
2,02 m² geçici irtifak
|15
|2024/282
|101
|54
|Adem Balaban ve ark.
|ÇIRGAN
|189,32 m² daimi irtifak
258,06 m² geçici irtifak
|16
|2024/283
|101
|56
|Kemal Ünlü ve ark.
|ÇIRGAN
|1813,79 m² daimi irtifak
519,84 m²geçici irtifak
|17
|2024/284
|101
|52
|Aydın Arık ve ark.
|ÇIRGAN
|2799,64 m² daimi irtifak
1271,8 m² geçici irtifak
|18
|2024/285
|127
|31
|Ahmet Karaveli ve ark.
|ÇARDAŞ
|1991,16 m² daimi irtifak
583,31 m² geçici irtifak
|19
|2024/286
|127
|32
|Bahriye Aydın ve ark.
|ÇARDAŞ
|1489,81 m² daimi irtifak
1,25 m² geçici irtifak
|20
|2024/287
|105
|114
|Abdullah Aydın ve ark.
|ÇARDAŞ
|106,54 m² daimi irtifak
239,91 m² geçici irtifak
|21
|2024/288
|109
|95
|Turan Aydın ve ark.
|ÇARDAŞ
|453,16 m² daimi irtifak
|22
|2024/289
|109
|94
|Şaban Kökçen ve ark.
|ÇARDAŞ
|195,2 m² daimi irtifak
183,42 m² geçici irtifak
|23
|2024/290
|108
108
108
|69
71
72
|Ahmet Özdemir ve ark.
|ÇARDAŞ
|39,58m² daimi irtifak
378,58 m² daimi irtifak
542,92 m² daimi irtifak
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02106333