T.C.

ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; (BOTAŞ) Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Zonguldak ili, Kozlu İlçesi, Futa, Çardaş ve Çırgan Mah/Köylerinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamının 22.07.2022 tarih ve 5853 sayılı kararıyla verilen yetkiye dayanılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 11267-1 sayılı Kamu Yararı Kararı yerine geçmek üzere Lüzum kararına istinaden BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 22.12.2022 tarih ve 287 Olur sayılı Kamulaştırma Kararı gereğince Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) lehine kamulaştırmanın kesinleştirildiğini ve Kamulaştırma İşlemlerine Başlanması Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 28.11.2024 günü saat:09.00'dan itibaren itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, KOZLU İLÇESİ FUTA, ÇARDAŞ VE ÇIRGAN

MAH./KÖY

DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MAH/KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 1 2024/268 101 6 Bayram Yılmaz ve ark. FUTA 204,86 m² daimi irtifak 63,43 m² geçici irtifak 2 2024/269 102 95 Abdullah Yılmaz ve ark. FUTA 2471,17 m² daimi irtifak 525,31 m² geçici irtifak 3 2024/270 102 159 Aykut Sevimli ve ark. FUTA 463,64 m² daimi irtifak 4 2024/271 102 42 Cavit Altunkaya ve ark. FUTA 60,19 m² daimi irtifak 5 2024/272 117 23 Abdullah Yılmaz ve ark. FUTA 246,09 m² daimi irtifak 6 2024/273 102 70 Birol Taşkın ve ark. FUTA 305,32 m² daimi irtifak 91,71 m² geçici irtifak 7 2024/274 102 73 Aysel Taşkın ve ark. FUTA 1231,46 m² daimi irtifak 471,8 m² geçici irtifak 8 2024/275 102 148 Adem Harkın ve ark. FUTA 147,55 m² daimi irtifak 283,88 m² geçici irtifak 9 2024/276 122 1 Erol Taşkın ve ark. FUTA 346,86 m² daimi irtifak 91,66 m² geçici irtifak 10 2024/277 103 82 - FUTA 170,72 m² daimi irtifak 11 2024/278 102 102 160 161 Engin Kürekci ve ark. FUTA 322,88 m² daimi irtifak 15,88 m² geçici irtifak 151,71 m² daimi irtifak 13,65 m² geçici irtifak 12 2024/279 102 41 Engin Kürekci ve ark. FUTA 745,62 m² daimi irtifak 173,21 m² geçici irtifak 13 2024/280 102 158 Ayşe Çarşambalı ve ark. FUTA 302,01 m² daimi irtifak 49,88 m² geçici irtifak 14 2024/281 102 102 117 38 146 22 Cemalettin Çınar ve ark. FUTA 113,32 m² daimi irtifak 25,91 m² geçici irtifak 552,21 m² daimi irtifak 20,62 m² geçici irtifak 300,21 m² daimi irtifak 2,02 m² geçici irtifak 15 2024/282 101 54 Adem Balaban ve ark. ÇIRGAN 189,32 m² daimi irtifak 258,06 m² geçici irtifak 16 2024/283 101 56 Kemal Ünlü ve ark. ÇIRGAN 1813,79 m² daimi irtifak 519,84 m²geçici irtifak 17 2024/284 101 52 Aydın Arık ve ark. ÇIRGAN 2799,64 m² daimi irtifak 1271,8 m² geçici irtifak 18 2024/285 127 31 Ahmet Karaveli ve ark. ÇARDAŞ 1991,16 m² daimi irtifak 583,31 m² geçici irtifak 19 2024/286 127 32 Bahriye Aydın ve ark. ÇARDAŞ 1489,81 m² daimi irtifak 1,25 m² geçici irtifak 20 2024/287 105 114 Abdullah Aydın ve ark. ÇARDAŞ 106,54 m² daimi irtifak 239,91 m² geçici irtifak 21 2024/288 109 95 Turan Aydın ve ark. ÇARDAŞ 453,16 m² daimi irtifak 22 2024/289 109 94 Şaban Kökçen ve ark. ÇARDAŞ 195,2 m² daimi irtifak 183,42 m² geçici irtifak 23 2024/290 108 108 108 69 71 72 Ahmet Özdemir ve ark. ÇARDAŞ 39,58m² daimi irtifak 378,58 m² daimi irtifak 542,92 m² daimi irtifak

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02106333