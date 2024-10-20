T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/889

DAVALILAR : 1- ERHAN BAYDAR Kardelen Mahallesi 2050 Cadde Sade Yapı Koop. 8. Blok No: 9 (Sade Sitesi) Batıkent Yenimahalle/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Ankara ili, Yenimahalle İlçesi Kardelen Mahallesi, 15055 ada 2 parselde kayıtlı 9 nolu bağımsız bölümün satılarak ortaklığın giderilmesi talebinde bulunulmuş ve yapılan bilirkişi incelemesi sonunda, bilirkişilerce taşınmazın değerinin 4.250.000,00 TL olduğu belirlenmiş ve taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği belirtilmiş olup;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/12/2024 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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