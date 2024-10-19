Örnek No:55*

T.C. ŞİLE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şile İlçesi Karacaköy (Eski489 Parsel) 3077 Ada, 354 Parsel 511,60.M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 511,60 m2

İmar Durumu : İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 22/08/2019 tarih ve 7237 sayılı imar durumu yazılarında; İstanbul ili Şile ilçesi, Karacaköy mah. 489 Parsel sayılı taşınmaz 22/01/2018 tastik tarihli Karacaköy köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0,30 yapılaşma yoğunluğunda iki kat konut alanında kısmen de imar yolunda kalmaktadır. İfraz yapılması halinde minumum ifraz alanı 350.m2 dir

Kıymeti : 954.160,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 11:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 11:31

15/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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