TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLU TAŞIMA HİZMETİ (M )PLAKA VERİLMESİ İHALE İLANI

Tatvan Belediyesi, Mücavir alan ve Belediye sınırları içinde ulaşım ihtiyacım karşılamak üzere aşağıda belirtilen güzergahlar, Karşıyaka-Cumhuriyet(300 evler) hattına 3 (üç) adet-Sorgun kışlası-Cumhuriyet(300 evler)-Çevreyolu-Yeni şehirlerarası otogar terminali hattına 2 (iki) adet-Otogar-Esentepe-Sanayi-400 yataklı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi hattına 2 (iki)adet-Bahçelievler-Kültür-Şirinevler mahallesi güzergahına 4(dört) adet M plakalı minibüs toplamda 11 adet Tatvan Belediyesi adına tescilli 13 M plaka serisine kayıtlı M plaka hattını,5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (p) bendi gereğince; Tatvan Belediye Meclisinin almış olduğu 03/09/2024 tarih ve 100 ve 03/09/2024 tarih ve 101 sayılı kararıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık teklif usulüyle 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.

2.İhalenin Saati, Yeri Ve Evrakların Teslim Süresi

İlçe M Plaka Adedi Son başvuru Tarih ve Saati İhale Tarihi ve Saati Tatvan 11 30/10/2024-10:00 30/10/2024-10:00

3-Muhammen Bedel Ve Geçici Teminat

3.1 1 adet Karşıyaka-Cumhuriyet(300 evler)mahallesi Güzergahı(M ticari plaka hattının 10 yıllık Muhammen Bedeli:4.250.000,00TL+KDV)

3.2 1 adet Otogar-Esentepe-Sanayi sitesi-Tatvan Açıkcezaevi(Askeri kışla Rahova)-400 yataklı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Güzergahı(M ticari Plakanın 10 yıllık Muhammen Bedeli:4.250.000,00TL+KDV)

3.3 1 adet Bahçelievler-Kültür-Şirinevler mahallesi Güzergahı(M ticari plaka hattının 10 yıllık Muhammen Bedeli:3.500.000,00 TL+KDV)

3.4 1 adet Sorgun kışlası-Cumhuriyet(300 evler)mahallesi-Çevreyolu-Yeni şehirlerarası Otogar terminali Güzergahı(M ticari plaka hattının 10 yıllık Muhammen Bedeli:

2.750.000,00 TL+KDV)

olup geçici teminatı ise muhammen bedelin %3'dür. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişiler, başvurdukları " M Plaka "sayısı kadar geçici teminatı, Belediyemizin Türkiye Vakıflar Bankası TR 09 0001 5001 5800 7328 1762 47 nolu hesabına yatırılacaktır.

4-İHALENİN YAPILACAĞI HATLAR:

İlçe M Plaka Adedi İhale yapılacak Hat Sırası Hat Güzergahı Tatvan 3 21,22,23 Karşıyaka-Cumhuriyet(300 evler)mahallesi Tatvan 2 29,30 Otogar-Esentepe-Sanayi sitesi-Tatvan Açıkcezaevi (Askeri kışla Rahova)-400 yataklı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Tatvan 4 8,9,10,11 Bahçelievler-Kültür-Şirinevler Mahallesi Tatvan 2 1,2 Sorgun kışlası-Cumhuriyet(300 evler)mahallesi-Çevreyolu-Yeni şehirlerarası otogar terminali

5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

İstekli Gerçek kişi olması halinde:

Nüfus Cüzdan fotokopisi(T.C.kimlik numaralı) Kanuni ikametgah belgesi Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarasını bildirilmesi, Noterden Onaylı İmza Beyannamesi, İstekli adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli imza beyannamesi, Muhammen bedelin %3'ü geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu veya Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu, İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi, Şartname bedelini ödendiğine dair dekont veya makbuz, Tatvan Belediyesi borcu olmadığına (ihale ilan tarihinden sonra alınacak) Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde borcu olmadığına (ihale ilan tarihinden sonra alınacak) Son bir ay içinde "Resmi kuruma "kuruma verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi Sürücü Belgesi Fotokopisi, Şoförlerin ve okul servis araçlarındaki rehber personelin, Türk Ceza Kanunu'nun 103,104,

109, 188, 190, 227. maddelerdeki suçlardan affa uğramış olsalar bile hüküm giymemiş olduğuna dair sabıka kayıt belgesi,

Tüzel kişilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve verilen teklifleri kabul edip etmemekte serbesttir.

7-Yüklenicinin tarafına ihale tebliğinin yapılamasını izleyen 15 gün içinde ihaleye ilişkin ihale bedeli, KDV, Vergi, harç ödemelerini peşin olarak ödeyerek, noterlikçe tescillenmiş sözleşmeyi İdareye sunacaktır.

8-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi Tatvan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edeceklerdir. Çıktısı alınan şartname, ihaleye Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır.

9-İhale şartname bedeli 2.000,00TL olup, birden fazla plakaya teklif verecek istekliler her plaka için ayrı ayrı şartname bedeli yatıracaklardır.

10-Teklifler ihale saatine kadar Tatvan Belediye Başkanlığı (İhale Salonu) verilebilir.

11-Posta vasıtasıyla gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir.

İlanen Duyurulur.

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