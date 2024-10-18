İSTANBUL / BEŞİKTAŞ İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGATI

Beşiktaş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları, adres bilgileri bulunmadığından, adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özel belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

SIRA NO FİRMA İSMİ ADRESİ İLGİLİ KANUN MADDESİ CEZA MİKTARI (TL) / KARAR KARAR TARİH VE NO YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE 1 Sadan Abed Alnaser Harb NASER MERNİSE kayıtlı adresi bulunmamaktadır. 5199 Sayılı Kanunun 28.maddesinin 1. Fıkrasının (j) bendi Terk edilen ev hayvanının (kedi) alınması TEBLİĞ YAZISI: 25/12/2023 E-86494786-125.02.05-15808894 Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2 Uğur YILDIZ TC:17014943954 Cennet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No:51/8 Küçükçekmece/ İSTANBUL 0549 779 95 25 5199 Sayılı Kanunun 28.maddesinin (a) bendi gereği 3.642,00 TL. TEBLİĞ YAZISI: 15/01/2024 E-86494786-12831517 Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü