PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGATI

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 00:00 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 07:07
Giriş Tarihi :, 00:00 Güncelleme Tarihi :,

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGATI

Beşiktaş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları, adres bilgileri bulunmadığından, adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özel belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

SIRA NO

 FİRMA İSMİ ADRESİ İLGİLİ KANUN MADDESİ CEZA MİKTARI (TL) / KARAR KARAR TARİH VE NO YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE
1 Sadan Abed Alnaser Harb NASER MERNİSE kayıtlı adresi

bulunmamaktadır.

 5199 Sayılı Kanunun 28.maddesinin 1. Fıkrasının (j) bendi Terk edilen ev hayvanının (kedi)

alınması

 TEBLİĞ YAZISI:

25/12/2023 E-86494786-125.02.05-15808894

 Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
2

Uğur YILDIZ

 TC:17014943954

Cennet Mahallesi

Ziya Gökalp Caddesi No:51/8

Küçükçekmece/

İSTANBUL

0549 779 95 25

 5199 Sayılı Kanunun 28.maddesinin

(a) bendi gereği

 3.642,00 TL. TEBLİĞ YAZISI:

15/01/2024 E-86494786-12831517

 Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02106110

SON DAKİKA