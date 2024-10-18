T.C. DİCLE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/100 Esas 02/10/2024

SAADET CANDAN tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Boğazköy Mahallesi/Köyü, 11 Cilt No, 3 Hane No, 43 BSN'de kayıtlı, Mehmet Şerif ve Saadet kızı, 01/01/1989 doğumlu, 13031028110 Dicle doğumlu, Özlem CANDAN'ın 24/12/2014 yılından bu yana kayıp olduğu ve o tarihten bu yana kendisinden bir daha haber alınamadığı iddia edilmekle, kaybolanı bilen veya tanıyanların duruşmanın yapılacağı 08/04/2025 günü saat 09:30'daDicle Adliyesi duruşma salonunda hazır olmaları ilanen tebliğ olunur. 02/10/2024

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