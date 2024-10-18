T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. ÖYKÜ AKSU tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan, Salıpazarı Barajı projesi nedeniyle kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1. Davacı DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nce 05/06/2014 tarih ve 962 sayılı kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,2. Kamu yararı kararının, Tarım ve Orman Bakanı'nın 20/07/2018 tarih ve 510301 sayılı OLUR'u ile onaylandığı,

3. Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5.Açılacak davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmesinin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ

1-Samsun, Salıpazarı, Düzköy;

281 ada 4 parselin tamamı. Vasfı:Fındık Bahçesi Malikleri: Ali YAVUZ Esas:2024/210

279 ada 2 parselin tamamı. Vasfı:Fındık Bahçesi Malikleri: Cemal KAPLAN Esas:2024/211

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