T.C. BATMAN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

DOSYA NO : 2023/226 Esas

KARAR NO: 2024/331 Karar

Mühür Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile sanık Emine KAYLI hakkında TCK'nın 203/1 maddesi gereğince 3.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Dair verilen karar 71407113600 TC. Kimlik numaralı, Abdulkerim ve Tenzire kızı, 14/06/1993 BATMAN doğumlu, Emine KAYLI'nıntüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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