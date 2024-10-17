T.C. PATNOS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Ağrı ili Patnos ilçesinde kain aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin T.C KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare T.C KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Patnos şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen dava dosyalarına yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

2024/321 Esas sayılı dosya; Dava konusu Ağrı ili Patnos ilçesi Kazanbey köyü 108 ada 75 parsel sayılı taşınmazın davalılar AYHAN KOÇ, DEMET KAYA, EDİBE BOĞURCU, ERTAN KOÇ, EYLEM CARTI, FERAH BOZKUŞ, FESİH KOÇ, GÜLTEN KOÇ, HABİB KOÇ, HALİME ALTÜNAY, HAYRİYE ALTAY, İNAN KOÇ, İSLAM KOÇ, LEYLA SUNGUR, MEHMET KOÇ, MEVLANE KOÇ, MUCALET KÖYLÜ, OSMAN KOÇ, REBİH KOÇ, SEHER KARAPOLAT, SİNAN KOÇ, ÜZNUR UÇAR, YAŞAR KOÇ, YETER KASAL adına kayıtlı 18,82 m2'lik kısmının;

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02104208