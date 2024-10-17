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T.C. MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/207 Esas ve 2024/206 Esas 16/07/2024

Konu : gaiplik ilanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı Fatma kayyımı FAİK GÜROCAK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Manisa İli, Şehzadeler İlçesi İshak Çelebi Mahallesinde bulunan 59 ada 2 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden olan ''AHMET KIZI RUKİYE H'' ile Manisa ili, Şehzadeler İlçesi İshak Çelebi Mahallesinde bulunan 55 ada 24 parsel sayılı parsel sayılı taşınmazın maliki olan''Nuri Ef (Ali Ef oğlu) ve Ali Efendi Kerimesi Hacer Ha.'' hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin TMK 33.maddesi uyarınca ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Manisa 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/206 Esas ve 2024/207 Esas sayılı dosyalarına başvurmaları ilan olunur. 16/07/2024

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