İSTANBUL / BEŞİKTAŞ İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGATI
Beşiktaş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları, adres bilgileri bulunmadığından, adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.
Aşağıda özel belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
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SIRA NO
|FİRMA İSMİ
|ADRESİ
|İLGİLİ KANUN MADDESİ
|CEZA MİKTARI (TL) / KARAR
|KARAR TARİH VE NO
|YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE
|1
|Sadan Abed Alnaser Harb NASER
|MERNİSE kayıtlı adresi
bulunmamaktadır.
|5199 Sayılı Kanunun 28.maddesinin 1. Fıkrasının (j) bendi
|Terk edilen ev hayvanının (kedi)
alınması
|TEBLİĞ YAZISI:
25/12/2023 E-86494786-125.02.05-15808894
|Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
|2
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Uğur YILDIZ
|TC:17014943954
Cennet Mahallesi
Ziya Gökalp Caddesi No:51/8
Küçükçekmece/
İSTANBUL
0549 779 95 25
|5199 Sayılı Kanunun 28.maddesinin
(a) bendi gereği
|3.642,00 TL.
|TEBLİĞ YAZISI:
15/01/2024 E-86494786-12831517
|Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
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