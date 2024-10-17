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İSPİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 00:00 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 00:05
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İLAN

İSPİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

  1. Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların Satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tahmini bedel üzerinden ve belirtilen tarih ve saatte İspir Belediyesinde toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

  2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

    1. Yasal yerleşim yerini (İkametgâh) gösterir belgeyi Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

    2. Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

    3. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,

    4. Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

  3. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde İspir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

  4. Posta ile yapılacak müracaatlar' da teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz

  5. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.

  6. Geçici teminat muhammen bedelin %3'ü oranında hesap edilmiş olup isteklilerin hesap edilen geçici teminat bedelini Türkiye Halk Bankası İspir Şubesinin IBAN TR11 0001 2001 3350 0007 0000 21 no'lu hesaba yatırılması ardından geçici teminat bedeline ait alındıyı ihale saatinde Encümen Başkanına ibraz etmeleri gerekmektedir.

SATIŞI YAPILACAKLAR

Mahalle Ada/Parsel Saat Tarih Nitelik Yüzölçümü (m2) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL)
KARAHAN 125/25 11.10 30.10.2024 Arsa 261,57 40.000,00 1.200,00
ULUBEL 101/208 11.20 30.10.2024 Tek katlı kargir ev ve arsası 51,98 63.000,00 1.890,00
ÇATAKKAYA 164/2 11.30 30.10.2024 Arsa 334,36 100.000,00 3.000,00
CİBALİ 134/26 11.40 30.10.2024 Arsa 792,00 160.000,00 4.800,00
CİBALİ 157/64 11.50 30.10.2024 Arsa 1483,31 296.000,00 8.880,00
ÇAYIRÖZÜ 101/866 13.30 30.10.2024 Ahır ve tarla 2493,15 160.000,00 4.800,00
ZEYREK 101/15 13.40 30.10.2024 Arsa 1333,86 200.000,00 6.000,00
DEVEDAĞI 114/4 13.50 30.10.2024 Susuz tarla 3685,75 250.000,00 7.500,00
DEĞİRMENDERE 103/2 14.00 30.10.2024 Arsa 405,21 120.000,00 3.600,00
AHLATLI 101/377 14.10 30.10.2024 Arsa 8858,88 340.000,00 10.200,00
MEYDANLI 243/1 14.20 30.10.2024 Arsa 315,82 100.000,00 3.000,00
MEYDANLI 238/19 14.30 30.10.2024 Tarla 1202,85 145.000,00 4.350,00
KİRAZLI 126/2 14.40 30.10.2024 Tarla 3839,87 350.000,00 10.500,00
MORYAYLA 172/2 14.50 30.10.2024 Arsa 403,72 210.000,00 6.300,00
YEDİGÖL 296/1 15.00 30.10.2024 Çayır 1924,92 250.000,00 7.500,00
GEÇİTAĞZI 101/79 15.10 30.10.2024 Susuz tarla 3483,96 222.000,00 6.660,00
ÇAYIRÖZÜ 179/25 15.20 30.10.2024 Çayır 5209,92 5.200.000,00 156.000,00
MESCİTLİ 163/285 15.30 30.10.2024 Tarla 35950,41 2.380.000,00 71.400,00
NUMANPAŞA 108/2 15.40 30.10.2024 Susuz tarla 47160,66 3.300.000,00 99.000,00
MORYAYLA 118/3 15.50 30.10.2024 Arsa 235,35 110.000,00 3.300,00
YILDIZTEPE 177/32 16.00 30.10.2024 Tarla 6604,80 650.000,00 19.500,00
KARAHAN 111/2 16.10 30.10.2024 Tarla 2426,16 250.000,00 7.500,00
YEDİGÖL 442/6 16.20 30.10.2024 Çayır 190,44 125.000,00 3.750,00
YAVUZLAR 207/50 16.30 30.10.2024 Tarla 6000,35 1.450.000,00 43.500,00
NUMANPAŞA 110/8 16.40 30.10.2024 Arsa 471,97 100.000,00 3.000,00
AHLATLI 101/376 16.50 30.10.2024 Arsa 8858,76 340.000,00 10.200,00

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02105280

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