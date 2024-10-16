Örnek No:55*

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1088 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1088 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, ÇAMLIPINAR Mahalle/Köy, SITMAPINAR Mevkii, 647 Ada, 23 Parsel, İzmir İli, Buca ...

Adresi : Çamlıpınar Mahallesi, 293/14 Sokak No:8 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 11.855,00 m2

İmar Durumu :Güncel olarak istenen 10.05.2024 tarihli imar durumu incelendiğinde;"..taşınmaz şuyulanacak ada dahilinde kalmakta olup, imar kanunun 18. Maddesine tabidir. Ayrıca söz konusu parsel; Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 17.11.2022 tarih E.151747 sayılı yazısına göre; Kentsel Yerleşik Alan Planlama Bölgesine Yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu sınırı içerisinde kaldığı tespit edilmiş olup, Buca Belediye Meclisi'nin 06.09.2022 tarih ve 2022/140 sayılı karar ile uygun bulunan Buca ilçesi, Kentsel Yerleşik Alan Planlama Bölgesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu'nun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu süre içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca mevcut imar planına göre yapılacak imar uygulamalarının Buca Belediye Meclisi'nin 06.09.2022 tarih ve 2022/140 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümleri ve bu planda belirtilen uygulama alan sınırları ile çelişebileceği ve ileriye yönelik olarak yapılacak imar uygulamalarının önünü kapatabileceği gibi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında planın sürdürülebilirlik ilkesine de aykırı olabileceği göz önünde bulundurulduğundan, kamu zararı oluşmaması adına İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Revizyon İmar Planı Önerisinin uygun bulunması durumunda uygun bulunan plan doğrultusunda, uygun bulunmama durumunda ise mevcut imar planına göre 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca iş ve işlemlerin yürütülmesi uygun olup, bu süre içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulamalarının durdurulması ve planlama alanı içerisinde bulunan mülkiyetlerde yapılacak diğer tüm uygulamaların tutanak ile düzenlenmesi gerektiği hususu uygun bulunmuştur. Bu nedenle süreç uygulamaların tutanak ile düzenlenmesi gerektiği hususu uygun bulunmuştur. Bu nedenle süreç devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi hükümleri uygulanamamaktadır." Olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: BEYANLAR:

1-827 M2 Fazlalık 21.0.1.1960 tarih 78 sayılı yazı ile defterdarlık, toprak ve iskan müdürlüğüne bildirilmiştir.

2-2942 sayılı yasanın 7. Maddesine göre kamulaştırma şerhi 23.08.2013 tarih ve 18896 yevmiye

3-3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır.

4-veraset belge ilişiği kesilmiştir celil bakır 28.05.2020 tarih ve 14510 yevmiye

5-Ayten Akça veraset ilişiği kesilmiştir. 25.03.2022 tarih ve 159173 yevmiye

6-Haydar Gökdemir veraset vergi ilişkiği kesilmiştir. 25.07.2023 tarih ve 30884 yevmiye

7-ibrahim acun veraset ilişiği kesilmiştir. 25.07.2023 tarih ve 41276 yevmiye

8-Düzenlemeye tabidir. 03.12.1997

9-Düzenlemeye tabidir. 22.03.1999

10-İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.11.2018 tarih 2018/1760 Esas Sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile izale-i Şuyu davası açılmıştır.

11-827 m2 fazlalık 21.01.1960 tarih ve 78 sayılı yazıl iledefterdarlık, toprak ve iskan müdürlüğüne bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 14:28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2025 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:28

14/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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