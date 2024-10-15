T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas :2023/458 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 283parsel
MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mah
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 283
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 245,45
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , RİFAT KILINÇ
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusuMersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 283parsel sayılıtaşınmazın 245,45 m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/458 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19/12/2023
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