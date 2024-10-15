T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/458 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 283parsel

MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mah

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 283

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 245,45

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , RİFAT KILINÇ

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusuMersin ili Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi 283parsel sayılıtaşınmazın 245,45 m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/458 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19/12/2023

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