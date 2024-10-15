T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/942 Esas

DAVALI NUSRA CİHAMAT'aİLANEN TEBLİGAT

Davacı CİHAN CİHAMAT ile Davalı NUSRA CİHAMAT arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özet olarak; Tahran Eyaleti, Aile Mahkemesi 261. Şubesinin 9909980216101178 sayılı dosyası kapsamında 06.12.2020 tarihli ve 9909970216101351 sayılı kesinleşmiş boşanma ilamının tanınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının MERNİS sistemin deve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilememesi nedeni ile davalı NUSRA CİHAMAT' a ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davalının bu ilanı gazetede ilan edildiği tarihi takip eden 15 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde istediği takdirde cevap dilekçesi ile birlikte tanık ve kanıtlarını mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasına bildirmeniz, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR, duruşma günü olan 23/10/2024 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendisini bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, HMK 186. Madde gereğince tahkikat aşaması tamamlandığında sözlü yargılamaya geçileceğinin, taraflar sözlü yargılama duruşmasına gelmedikleri takdirde yokluklarında karar verileceği hususu davalı NUSRA CİHAMAT'na İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/08/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02104312