T.C.

İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/203

KARAR NO : 2021/430

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/06/2021 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununun 79/1-b maddesi gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Eren Metal Çorlu Tekirdağ iş adresinde ikamet eden, Mustafa ve Nazlı oğlu, 27/08/1991 Kırklareli doğumlu, SEZER ÖNCÜL tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar, Cumhuriyet Savcısının istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 11/10/2024

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