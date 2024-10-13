T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1094 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekilleri tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan ve aşağıda dava esas numaraları belirtilen kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarının yapılan tensiplerinde verilen ara kararlar gereğince;

Davacı vekili dilekçelerinde özetle, ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numaraları aşağıda belirtilen taşınmazlarda tesis edilecek irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile İZSU Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesini talep etmiştir. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı İzsu Genel Müdürlüğüne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin İzsu Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazlar için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, taşınmazların mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyalarına sunulması ilanen tebliğ olunur.04/10/2024

DAVA ESAS NO :2024/1094

DAVALI :1-ZÜBEYDE KARA

2-GÜLSÜM AKTAŞ

3-KADİRCAN KURT

4-FATMA AKTAŞ

5-GÖZDE KURT

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Yeniköy Mahallesi, Darıçayı Mevkii, 258 ada 5 parsel

İRTİFAK ALANI : 712,55 m2

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