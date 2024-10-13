T.C. KARLIOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2024/66 Esas 24/06/2024 Davacı , SEDAT KISAOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Bingöl ile Karlıova ilçesi Hasanova KöyüHasan ve Gazal dan olma, 01/01/1983 doğumlu,26125337470 T.c Kimlik nolu Zehra Kısaoğlu nun 1997 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Zehra Kısaoğlu nun veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Karlıova Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.

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