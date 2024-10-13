T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/132 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz hakkında öncelikle 2942 sayılı yasanın 8. maddesine göre pazarlıkla satın alınma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizin 2024/132 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dosya No : 2024/132

Dava Konusu : Kocaeli ili,Gebze ilçesi,Osmayılmaz Mah. 1874 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz

Hissedarlar :1- Hüseyin kızı FATMA ÇİĞİT-

2- Hüseyin oğlu MUSTAFA HOŞGÖZ-

Alan :408,04 m2

Kamulaştırılacak Alan : 408,04 m2

1-Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2-Husumet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari mahkemede iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıfbank Gebze Şubesine yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmelidir.

Keyfiyet 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca ilan olunur.09/10/2024

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