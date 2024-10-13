İLAN

ELAZIĞ ASLİYE 1.HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/66

Davacı ALİ BOYKIZ ile Davalı NEBİLNUR HAZAR arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı davası nedeniyle;

Davacı dava dilekçesinde özetle; dava sonunda davalılara ait Bilaluşağı Köyü Dağ Mevki 1211, 1212; Nolu parselden kalıcı geçit hakkı tesis edilerek tapuya tescili, yönünde GEÇİT HAKKI kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkememiz dava dosyasında dahili davalı Nebilnur HAZAR'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından, dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve tahkikat duruşmasına ilişkin ihtaratlı davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, açılan davanın duruşması 24/10/2024 günü saat 10:20'e bırakılmıştır.

Dahili Davalı Nebilnur Hazar'ın adresi meçhul olduğundan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığından belirlenen gün ve saatte geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz gibi, ayrı bir bilgilendirme veya tebligat yapılmadan yokluğunuzda KARAR VERİLECEĞİ ihtar ve tebliğ olunur.

İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.01/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02102956