T.C. KARŞIYAKA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/752 Esas 10.10.2024 Karar No : 2024/470 İ L A N

Mala zarar verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/06/2024 tarihli ilamının sanığı, Gedro ve Hadice oğlu, 01/01/02021 doğumlu, MUSTAFA ELGEDRO tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince kararın RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10/10/2024:

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