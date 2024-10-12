T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/45

KARAR NO : 2021/950

Çocuğun Soybağını Değiştirmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/12/2021 tarihli ilamı ile sanık Yusuf Eres hakkında 6 000 TL adli Para Cezası, Sanık Nezire Çallıoğlu hakkında HAGB karar verilmiş olup, Sanık Nezire ÇALLIOĞLU (Cafer ve Gülemser Kızı, 1986 Yalvaç doğumlu), Sanık Yusuf ERES (Hüseyin ve Hezar oğlu 1987 Şişli doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, Sanıklara gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 11/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02103607