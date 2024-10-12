T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/638

KARAR NO : 2021/456

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/07/2021 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında, 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI karar verilmiş olup, Sanık Şükrü POLAT (Cafer ve Feride oğlu 1994 Ağrı Diyadin doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, Sanığa gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 11/10/2024

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