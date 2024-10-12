DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Derince Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda tabloda belirtilen 2(iki) adet yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. ve 46. maddelerine göre ''Açık Teklif Usulü'' ile kiralanması amacıyla ihalesi yapılacaktır.

2- Aşağıda İhale bilgileri verilen 2 adet yerin kiralama ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen muhammen bedeli üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- İhale edilecek 2(iki) adet yerin muhammen bedeli, şartname bedeli, Geçici teminatı ve ödeme şekli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Kiraya verilecek yerin Adres ve Mevkii Kullanım Alanı Kullanım Amacı Ki-ra Sü-resi Öde-me Şekli Şartname Bedeli Muhammen Bedeli Aylık (Kdv Hariç) Geçici Teminat (%3) İhale Tarihi Saati ve Usulü 1 Yenikent(Sopalı) Mahallesi 4751 ada 2 parsel, 2. bodrum kat 2 nolu bağımsız bölümde yer alan İş yeri 400,00 m2 İşyeri 10 Yıl Aylık peşin 2.000.00 ₺ 50.000.00 ₺ 180.000.00 ₺ 24.10.2024 Saat 10:40 Açık Teklif Usulü 2 Dumlupınar Mah. Fevzi Çakmak Cad. ile Güzel Sk. kesişiminde, 3951 ada, 9 parsel üzerinde bulunan; 1 dış kapı numaralı taşınmaz TOPLAM 1320 m2 1.işyeri(zemin+1.kat:818 m²) 2.işyeri(2.kat:251 m²), 3.işyeri(3.kat:251 m²) Hamam, Sauna ve Dinlenme Merkezi 5 Yıl Aylık peşin 2.000.00 ₺ 50.000.00 ₺ 90.000.00 ₺ 24.10.2024 Saat 10:50 Açık Teklif Usulü

4- İhaleye katılmak isteyenlerden;

A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar

Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont veya makbuz (Asıl)

Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont, makbuz veya Teminat Mektubu (Asıl)

Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerde İkametgâh Belgesi)

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi)

Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2024 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)

Tüzel Kişiliği belirten son durumu gösterir Noter Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi

İsteklilerin Hamam, Sauna v.b. iş kollarında ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl faaliyet gösterdiğine dair belge

Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)

Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)

Katılımcı tarafından İmzalı Şartname

Derince Belediyesinden alınacak borcu yoktur belgesi. (İhaleye katılmak isteyen taliplilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir biriminden "Borcu yoktur belgesi" almaları zorunludur.)

B) Diğer Şartlar

Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.'na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

Ortak katılım olması durumunda; gerçek/tüzel kişilerden istenilen tüm evraklar her bir ortak için ayrı ayrı düzenlenip, ibraz edilecektir.

İhale şartnamesi, tabloda belirtilen bedel karşılığında Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Yabancı uyruklular ihaleye katılamazlar.

İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihalenin yapılacağı günden bir gün once 23/10/2024 Çarşamba günü, saat 15:00'e kadar Derince Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi aynı saatte ulaşmak şartıyla iadeli taahhütlü olarakta gönderilebilir. Katılımcıların veya yasal temsilcilerinin ihale günü bizzat bulunması gerekmektedir.

5- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02103466