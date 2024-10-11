T.C.

KEMALİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/3 Esas

Davalı Özgür Aydemir 161*****524 davacılar tarafından aleyhinize açılan davada; Erzincan İli Kemaliye İlçesi Çat Köyü 107 ada 26 parsel, Erzincan İli Kemaliye İlçesi Çat Köyü 131 ada 41 parsel, Erzincan İli Kemaliye İlçesi Çat Köyü 131 ada 39 parsel, Erzincan İli Kemaliye İlçesi Çat Köyü 128 ada 44 parsel, Erzincan İli Kemaliye İlçesi Çat Köyü 119 ada 18 parsel, Erzincan İli Kemaliye İlçesi Çat Köyü 118 ada 23 parsel, Erzincan İli Kemaliye İlçesi Çat Köyü 108 ada 43 parselde bulunan taşınmazlardaki elbirliği (miras) ortaklığının satış sureti ile giderilmesi istemli davasıdır.Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 12/12/2024 günü Saat: 10:15 dava dilekçesinin tebliğinden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE davaya cevaplarını bildirmesi gerektiğinin (HMK m. 317) davacı sayısınca cevap dilekçesi örneğinin ve varsa yazılı delillerin de cevap dilekçesine eklenmesi gerekiğinin, cevap dilekçesinde davalının T.C kimlik numarasının mutlaka yazılması ve HMK'nın 129. Maddesinde giderilen unsurların bulunması gerektiğinin HMK'nın 116. Maddesindeki ilk itirazların cevap delikçesinde ileri sürülmesi zorunlu olduğundan (HMK m. 117) daha sonra ileri sürülmesi halinde dinlenmeyeceğinin HMK'nın 128. Maddesine göre dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap vermemesi durumunda davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

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