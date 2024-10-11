T.C.

ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili Av. Elif Nil Avcı tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan, köprü imalatı nedeniyle kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1. Davacı Samsun BBB, Büyükşehir Belediye Encümeni 28/09/2023 tarih ve 1571 sayılı kamu Yararı ve Samsun Valiliğinin 21/12/2023 -8300059 sayılı onayı ile belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,2. Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4.Duruşmaların 11/10/2024 09:30 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

5. Açılacak davalarda husumetin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmesinin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ

1-Samsun, Salıpazarı, Yeşil;

223 ada 16 parsel ,123 ada 1 parselin tamamı.Vasfı:Fındık Bahçesi Malikleri:Sebat PEHLİVAN, Fatma,İbrahim,Erkan,Yakup,Apdulbaki, Erdal ÇAKIR, Saniye KILIÇ Esas:2024/44

191ada 1 parsel Vasfı: Fındık Bahçesi Malikleri: Hatun Odabaşı Esas:2024/28

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02101561