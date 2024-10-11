T.C.

ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/136

DAVALI : FETHİ AHMET KORKMAZ - T.C. Kimlik No: 49684163786-

Davacı Hüseyin Cihad Dikişçi tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mernis adresinizin boş olması nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Taraflar arasında görülen Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasına ilişkin, HMK 129.maddesi uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi ile birlikte HMK 126.maddesi uyarınca tanık listesi, tüm delilleriniz ile belgelerinizi asıllarını veya onaylı suretleri davacı sayısından bir fazla olarak ibraz etmeniz gerektiği ve celbi gereken belgeler ve dosyalar varsa ilgili yerlere müzekkere yazılması için gerekli bilgilerin dosyaya sunulması ve elbirliği mülkiyetin devamını haklı kılacak itirazlarınızı bildirmeniz aksi takdirde dava konusu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürüleceği hususu HMK'nın 318.maddeleri gereğince davetiye yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 09/04/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK' nun 150/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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