İLAN T.C. ADANA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/767 Esas

DAVALI : AHMED RADUN

Davacı Hibe El Dubeys tarafından davalı Ahmed Radun aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Ahmed Radun'a tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğindendava dilekçesi ve tensip tutanağının gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkil ile davalının 2017 yılında evlendiklerini, davalının her defasında müvekkiline şiddet uyguladığını, uzun süredir eve gelmediğini, evin ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamadığını, müşterek çocuk Tasnim'e Kawasaki hastalığı teşhisi konulduğunu ancak müvekkilinin tek başına ilgilendiğini, devam eden mevcut durumun müvekkili için katlanamaz hale geldiğini, açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklar Cennat ve Tasnim'in velayetlerinin müvekkiline verilmesine, müşterek çocuklar için 2000'er TL tedbir ve iştirak nafakası, müvekkili için 2000 TL tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesini talep etmiştir.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK'nun 122,126,127,128,131 maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Ahmed Radun'a ilanen tebliğ olunur.