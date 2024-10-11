Örnek No:54*
T.C.İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/14241 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14241 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.870.000,00
|1
|Taşıt
|34K9125 Plakalı , 2021 Model , BMW Marka , Otomobil/ G5L/520İ Tipli , WBA31BH01NWX56772 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın ön ve arka tamponlarında sürtünme izleri olduğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı tespit edildi. Aracın anahtar ve ruhsatınıın olmadığı, AraçYayla Mah. Özgür Sok. No:5 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan Tuzla Emniyet Otoparkında bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:20
09/10/2024 (İİK m.114/4)
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