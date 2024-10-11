T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/660 Esas

KARAR NO : 2023/464

Çevreyi Kasten Kirletmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/10/2023 tarihli ilamı ile 181/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Gulmırze ve Gülmirze oğlu, 18/08/1967 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı RUAN BAKAROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 nin üzerinde GAZETELERİN BİRİNDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE BİR DEFAYA MAHSUS İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.09.10.2024

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