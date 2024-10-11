T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26027622-2022/59-Ceza Dava Dosyası 09.10.2024 Konu: İ L A N

MÜŞTEKİ : ZAKARIA KAOUACHE, Taib ve Novara oğlu, 1989 CEZAYİR doğumlu,Harmantepe mah. İstek sk. No:15 İç Kapı No:14 Kağıthane/İSTANBUL adresinde oturur.

SANIK : ABDEL RAHMAN ALA ABDELRAHMAN YAGHI, Abdelrahman ve Shahnaz oğlu, 03/08/2000 ÜRDÜN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Nişanca Mah. Alişan Sok. No:55 Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur.TC Kimlik No:99603638048

Kasten Yaralama suçundan sanık ABDEL RAHMAN ALA ABDELRAHMAN YAGHI hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 14/05/2024 tarih ve 2022/59 Esas, 2024/344 Karar sayılı kararı ile sanık ABDEL RAHMAN ALA ABDELRAHMAN YAGHI hakkında Kasten Yaralama suçundan TCK. 86/2 maddesi gereğince 6.000 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK. 231/5 maddesi gereğince 5 Yıl süre ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasında Müşteki ZAKARIA KAOUACHE ve sanık ABDEL RAHMAN ALA ABDELRAHMAN YAGHI'ya tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisindemahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı yönünden İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02103281