T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/592 Esas

KARAR NO : 2023/749

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 142/2.h.2 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Lachmı ve Zoulıkha oğlu, 1996 doğumlu, Cezayir uyruklu MOHAMED BOUGHRARA tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.10.10.2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02103121