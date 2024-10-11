T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/72 Esas

Konu: 1. Gaiplik İlanı

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kasap İlyas Mah, 100 ada, 29 parsel sayılı 46,00 m2 yüzölçümlü Selime Hatun Vakfından icare-i müecceleli arsa vasıflı taşınmazın 1/2 hissesinin Ali oğlu Mustafa ve 1/2 hissesinin Ali oğlu Mehmet'in gaip olması nedeniyle, 5737 Sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca gaipliğine ve belirtilen hissenin davacı vakıflar adına tescili talep edilmiş olmakla;

TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen taşınmazın maliklerinin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (3) AY İÇİNDE İSTANBUL 21.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2024/72 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02103120