ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2016/271 ESAS 2024/148 KARARKasten Yaralama suçundan suçundan Ayhan ve Neriman oğlu, 31/01/1986 Datteln doğumlu müşteki sanık Cengiz ERTEN hakkında 5 Ay HapisCezası İle Cezalandırılmasına CMK.231(5) (6) (14) maddeleri gereğince sanığa verilen mahkumiyet hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hakaret suçundan karşılıklı olarak ve haksız bir fiile tepkiişlediği anlaşılmakla 5237 sayılı TCK.nun 129/1-3, CMK.nun 223/4-c-d maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına, Müşteki sanık Jendrick MUCK'un üzerine atılı kasten yaralama suçundanaçılan kamu davasının 17/03/2024 tarihinde dava zamanaşımına uğradığı anlaşılmakla 5237 Sayılı TCK.nun 66/1-e, 67, CMK.nun 223/8. Maddesi uyarınca davanın DÜŞMESİNE, Müşteki sanık Jendrick MUCK'un üzerine atılı hakaret suçundanaçılan kamu davasının 17/03/2024 tarihinde dava zamanaşımına uğradığı anlaşılmakla 5237 Sayılı TCK.nun 66/1-e, 67, CMK.nun 223/8. Maddesi uyarınca davanın DÜŞMESİNE, Sanık Marc NIENABER'in üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği sabit olmadığından CMK.nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE karar verildiği, iş bu kararın tüm aramalara rağmen müşteki sanıkların adresleri tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzereiş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynıyasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 7 günlükyasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04/10/2024

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