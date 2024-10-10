T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ DOSYA NO : 2020/90008 ESAS

ALACAKLI : GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Özden Özdemir

BORÇLU : SUADİYE PINAR GIDA YEMEK İNŞAAT AKARYAKIT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

Çepni Mh.Balım Sk.No:28 Kartepe/Kocaeli Kartepe / KOCAELİ

Alacaklı ve borçlusu yukarıda belirtilen müdürlüğümüz dosyasında borçlu şirkete kıymet takdiri raporunun Tebligat Kanunu 28. Madde uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup ilan metni aşağıda belirtilmiştir. İş bu ilan metni gazetede ilan edildikten 15 (on beş) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. İhtaren tebliğ olunur.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Keşif Tarihi: 13-12-2023

Kartepe İlçesi, Şirinsulhiye Köyü, 105 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 15.06.2017 tarihli, Kartepe Uygulama İmar Planı dahilinde, 2.350 m² alanlı kısmı Emsal 0,25 yapılanma şartlarında Gelişme Konutalanında, 5.030 m² alanlı kısmı ise Mutlak Tarım Alanında, 1814,52 m² alanlı kısmı ise yolda kalmaktadır. Mutlak tarım alanında kalan kısmına Tarım İl Müdürlüğünden ve DSİden uygunluk alınması durumunda 180 m² alanlı geçmeyecek şekilde konut kullanım amaçlı yapı yapılabileceği beyan edilmiştir. Kartepe İlçesi, Şirinsulhiye Köyü, Satınalma Mevkii, 105 Ada 1 Parsel Ömer Yalçın Caddesi, Anadolu Sokak ve komşu parselleri ile çevrilidir.

Taşınmazın yakın çevresinde Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksek okulu, Büyük Derbent Kültür Merkezi, Sultan Baba Yurt Müdürlüğü yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz parsel üçgene benzer geometrik şekle sahip olup, eğimsiz yapıdadır. Parsel üzerinde betonarme tarzda yaklaşık 30 yıllık, tek katlı bina bulunmakta olup, bina yaklaşık 130 m² alana sahiptir. Taşınmaz parseli mahallinde tel örgü ile ikiye bölünmüş olup bakımlı olan kısmı üzerinde 70-80 adet meyve ağacı mevcuttur. Bakımsız olan kısmında ekonomik değeri bulunmayan ağaçlar bulunmaktadır. Parsel sınırları kısmen bellidir. Taşınmaz parsel üzerindeki yapıya ait belediye arşiv dosyasında herhangi bir yasal bir belge (ruhsat, iskan, mimari proje) bulunmamaktadır.

Yapı Ruhsatı bulunmamaktadır. Mimari proje bulunmamaktadır. Yapı Kullanma İzin Belgesibulunmamaktadır. Parsel üzerinde yer alan binadan mahallinde 5 kapı nolutek katlı yapı ruhsatsız şekilde realize edilmiştir.

Taşınmaz halihazırda Anadolu Sokağa cepheli olup, imar durumunda yapılan değişiklikler sonucunda mevcut yolun iptal olacağı tespit edilmiştir. Dış cephesi cephe boyalıdır. Giriş kapısı çelik doğramadır. Binada ısınma sistemi soba ile sağlanmaktadır. Taşınmaz parseli üzerinde konumlu yapının müsait olmaması sebebiyle içine girilmemiştir. SONUÇ:

Yukarıda etraflıca arz edilen taşınmazın bulunduğu semt ve mevkii, emsallerin alım satım rayiçleri, inşa tarz ve nitelikleri, yüzölçümü, kent ve iş merkezlerine yakınlığı, değer takdirini etkileyen olumlu ve olumsuz yönleri ile günün ekonomik koşulları, üzerinde yer alan binanınÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2023 yılı yapı yaklaşık metrekare birim fiyatlarına göre ve yapı eskime payıdikkate alındığında, ARSA BEDELİ OLARAK: 2.350 m² x 6.000 TL/m² =14.100.000.TL

TARLA BEDELİ OLARAK: 5.030 m² x 1.500 TL/m² =7.545.000.TL YAPI BEDELİ: 130 x 7.500.TL/m²(3/A Yapı Sınıfı) x 0,70 (% 30Yıp. oranı) x 0,60 (% 40 Ruhsatsız İnşa edilen Bina)=~410.000.TLARSA + BİNA BEDELİ OLARAK= 22.055.000.-TL (YirmiİkiMilyonElliBeşBin TL) olarak tespit ve takdir edilmiştir. Borçlunun 53560/245760 hissesine karşılık olarak: 4.800.000.TL (DörtMilyonSekizYüzBinTL) olarak tespit ve takdir edilmiştir. Taşınmazın terkleri yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesinde fayda vardır.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02102236