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T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 00:01 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 00:17
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024, 00:17

T.C.

YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/30 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, KÜÇÜKHASAN Mah. 129 Ada, 12 Parsel,

Yüzölçümü : 231.809,00 m2

Kıymeti : 18.628.720,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 10:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02097506

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