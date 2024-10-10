T.C.
YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/30 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, KÜÇÜKHASAN Mah. 129 Ada, 12 Parsel,
Yüzölçümü : 231.809,00 m2
Kıymeti : 18.628.720,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 10:31
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02097506