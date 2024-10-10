T.C.

SEFERİHİSAR

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/215 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camekiber Mahallesi, Gözsüzler Mevkii

ADA NO : 3495

PARSEL NO : 87

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.173,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın 145,00m2 lik kısmı

MALİKLERİNİN

ADI VE SOYADI : MESUT COŞKUN-TC NO:24737129162

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DavacıİZMİR SU ve KANALİZASYONİDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalının maliki bulunduğu yukarıda ada, parsel ve cinsi yazılı taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kumulaştırma kanununun 10.maddesi gereğince mahkememizde açılmış olan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 25.03.2024 tarih ve 9112327 sayılı OLUR yazısı ile onaylanarak Kamu Yararı Kararı İle kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adınaTC Vakıflar Bankası Seferihisar Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibari ile Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

4-Açılacak davalarda İZMİR SU ve KANALİZASYONİDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ husumetine yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararır aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyrulur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02102066