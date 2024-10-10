İ L A N

T.C. MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/205 Esas Konu : gaiplik ilanı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı Fatma kayyımı FAİK GÜROCAK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Manisa İli, Şehzadeler İlçesi Adakale Mahallesinde bulunan 728 ada 9 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olan ''FATMA'' hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerinTMK 33.maddesi uyarınca ilk ilan tarihinden itibaren 6 ayiçinde Manisa 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/205 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 12/07/2024

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