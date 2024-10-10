T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/388 Esas

2023/672 Karar Konu : İlan Metni İLANDavacı , İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanlığı

Davalı Yüksel Yıldız - İbrahim ve Akide kızı, 02/03/1950 Parsa doğumlu, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Bağyurdu 29 Ekim Mahallesi 327 ada 2parsel sayılı taşınmaz hissedarı

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;

Mahkememizin 28/12/2023 tarihli gerekçeli evrakında "İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Bağyurdu 29 Ekim Mahallesi, 327 ada 2 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına kayıtlı olan hisselerinin İPTALİ ile davacı KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına TESCİLİNE; Mülkiyet kamulaştırma bedelinin 351.351,027 TL olarak TESPİTİNE" karar verilmiş olup,

Verilen karara karşı; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca, tescile ilişkin yasa gereği kesin, bedele ilişkin hüküm yönünden gerekçeli kararın ilanen tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde dilekçeyle veya tutanağa geçirilmek üzerine Mahkeme kalemine yapılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yoluna başvurabileceğiniz hususu,

İhtar ve ilanen tebliğ olunur.27/09/2024

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