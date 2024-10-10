T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/790 Esas

İLAN

Davacılar , SEDA ERTÜRK, SEZAİN GENÇTÜRK, ÜMMÜS DEMİR, ZEYNEP ELBİSTANLI ileDavalılar , KAHRAANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, KAHRAMANMARAŞ TAPU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan), Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; K.Maraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Kozludere mahallesinde kain olup, davacılar SEDA ERTÜRK, SEZAİN GENÇTÜRK, ÜMMÜS DEMİR ve ZEYNEP ELBİSTANLI'nın bahçe olarak kullanımında olan dava konusu taşınmazın (A) ve (B) harfleri ile gösterilen bahçe olarak kullanılan 9.464,04 m2 alan Zeynep ELBİSTANLI, (C), (J), (K), (L), (M) harfleri ile gösterilen bahçe ve tarla olarak kullanılan 9.612,6 m2 alan Ümmüs DEMİR, (E), (F), (G), harfleri ve (1), (2), (3) rakamları ile gösterilen bahçe ve tarla olarak kullanılan ile gösterilen 19.405,28‬ m2 alan Sezain Gençtürk, (S) harfi ile gösterilen bahçe olarak gösterilen 943,19 m2 alan Seda Ertürk, (P) ve (N) harfleri ile gösterilen ev ve bahçe olarak kullanılan 1.842,58 m2 alan Sami Gençtürk mirasçıları adına kullanıldığı tespit edilmiş olan davacıların 20 yılı aşkın nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2019/790 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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