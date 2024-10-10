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T.C. İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/770

DAVALI : MEKHRINISO FAKHRIDDINOVA Gürsel Mah. Rabak Sok. No: 50/1 Burcu Apt.Kağıthane/ İSTANBULDavacıBerna Doğan tarafından davalılar Erkan Doğan ile Mekhriniso Fakhriddinova aleyhine açılanEvlat Edinme davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizin 08.10.2024tarihli duruşmasında verilen ara karar gereğince; 10.12.2024 günü saat 11:15'de duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz, HMK 147.maddesi uyarınca; "geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde yeniden davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur." hususu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. günde davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.Hakim 33546

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