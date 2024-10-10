لن ا إ أضنة 8 .العائلة محكمة إلى .التركية الجمهورية لساس أ 2023/767 : لساس اأ قم رضون أحمد : عليه المدعى

أجريت يتال حرياتتال جميع من الرغم على رضون أحمد عليه المدعى واننع حديدتل حاتاس بعدما المدعى ق ح ي ف ق ل ا قضية الدبيس هبة المدعية ل قب من وحةتالمف ق ل اطا قضية على اءنب حقه ي فقرار صدر فقد ،))عليه ازعنمت ( الزوجية الحياة أسس ب اضطرا ب بسب ق ل اط( ون ر أحمد عليه .الجريدة ي ف الدعوى وعريضة ب سينلت ا محضر عن لن ا بلع وأن ،2017 عام ذنم عليه لمدعى ا من زوجةتم هتموكل أن :هتعريض ي ف المدعية ل وكي ذكر وقدي يلب ل ا و، ل زنالم عن طويلة لمدة ب يغي هنوأ ،مرارتباس المدعية على فنالع يمارس كان عليه عى المد ،ي الكواساك ض بمر مصابة يمنستعوة المد ركةتالمش الطفلة وأن ،زليةنالم واللوزام ل لطفا اأتياجتاح المطالبة على و ،لها سبةنبال ق يطا ل أصبح الوضع وأن ،بمفردها ها رعاتيتال ي ه الموكلة وأن يمنستينتركتالمش ينتالطفل ةنبحضا الموكلة ب مطال على و ،المذكورة ب لسبا اأ عل اءنب ق ل اطبا ،ينتركتالمش ينتالطفل ل أج من ركيةتليرة 2000 بقدر ك راتلش اا رازوتلح ا فقةنب والمطالبة ،اتنوج .الموكلة ل أج من ركيةتليرة 2000 بقدر والفقر رازتلح اا بفقة والمطالبةبليغتمتفقد ق الحقو محكمة وننقا من 131 و 128 ،127 ،126 ،122 المواد على اداناست و ي التوبال بليغتاريختمن باراتاع أسبوعين أقصاها دة م ل ل خ الرد عريضة قديمتب رضون أحمد عليه المدعى يتال الوقائع لجميع كرانم برتفسيع ،العكس حدوث حالة ي ف هنوأ ،ل لو ضاأ راتلع اإ قديتو ،لن ا لع

.ل لو ضاأ راتلع اا ف حقه هسيسقطنوأ ،القضية عريضة ي ف المدعية بها أدلت

İLAN

T.C. ADANA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/767 Esas

DAVALI : AHMED RADUN

Davacı Hibe El Dubeys tarafından davalı Ahmed Radun aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Ahmed Radun'a tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğindendava dilekçesi ve tensip tutanağının gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkil ile davalının 2017 yılında evlendiklerini, davalının her defasında müvekkiline şiddet uyguladığını, uzun süredir eve gelmediğini, evin ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamadığını, müşterek çocuk Tasnim'e Kawasaki hastalığı teşhisi konulduğunu ancak müvekkilinin tek başına ilgilendiğini, devam eden mevcut durumun müvekkili için katlanamaz hale geldiğini, açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklar Cennat ve Tasnim'in velayetlerinin müvekkiline verilmesine, müşterek çocuklar için 2000'er TL tedbir ve iştirak nafakası, müvekkili için 2000 TL tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesini talep etmiştir.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK'nun 122,126,127,128,131 maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Ahmed Radun'a ilanen tebliğ olunur.

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