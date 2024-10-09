T.C.İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2023/3 TEREKE

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.'nin 241'nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20'si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/3 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR19 0001 5001 5800 7321 3042 96 no.lu IBAN hesabına T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. İsteyen talipli Bağdat Cad. No:359/8 Kadıköy/İstanbul adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av. FATMA KÜBRA KARAOĞULLARI (GSM: 05058995650) ile iletişime geçebilecektir.İlan olunur.

TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1901 Parsel, Blok: A-3, Kat:3N, 27 No'lu bağımsız bölüm, 72,00 m2 alanlı Arsa vasıflı taşınmazın tamamı, İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1901 Parsel, Blok: A-3, Kat:2N, 21 No'lu bağımsız bölüm, 72,00 m2 alanlı Arsa vasıflı taşınmazın tamamı, İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1901 Parsel, Blok: A-3, Kat:1N, 15 No'lu bağımsız bölüm, 72,00 m2 alanlı Arsa vasıflı taşınmazın tamamı,

NİTELİKLERİ: Satışa konu taşınmaz Çekmeköy metrosuna yürüme mesafesindedir. Otobana 2 dk mesafededir. İMES Sanayiye 2 dk Modoko Mobilyacılar 2 dk Ataşehir'e 5 dk mesafededir. Sitenin Özellikleri: Kapalı otopark, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, voleybol, tenis basketbol sahası, çocuk parkı, oyun alanları, bisiklet yolu, yürüyüş ve koşu parkuru, göletler, su arkları, restoran, cafe, sauna ve fitness center, market, bayan ve erkek kuaförü, projenin girişinde bulunan reception hizmeti, 24 saat kameralar ile güvenlik, dahili telefon sistemi, kiler (depo alanı), fiber internet ağı vardır. Antre, salon+mutfak, 2 yatak odası ve banyodan ibarettir. Salon, yatak odası döşemesi, laminant parke, mutfak banyo ve antre, döşemeleri, seramiktir. Tavanlar: Kartonpiyerlidir. Mutfakta, Mutfak Altı ve Üstü Dolapları, banyoda, Lavabo, Klozet, Duşa Kabin vardır. Daire Giriş Kapısı: Çelik Kapı, İç Kapılar, panel kapıdır. Pencereler, aliminyum profildir.

İMAR DURUMU: İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mah., 1901 parsel sayılı taşınmaz 15.02.2010 tastik tarihi, 1/1000 Ölçekli Sancaktepe Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELBİLGİLERİ:

15 NOLU DAİRE: 2.700.000,00-TL - KDV ORANI: %1

21 NOLU DAİRE: 2.850.000,00-TL - KDV ORANI: %1

27 NOLU DAİRE: 2.850.000,00-TL - KDV ORANI: %1

TEMİNAT MİKTARI :

15 NOLU DAİRE İÇİN: 540.000,00-TL

21 NOLU DAİRE İÇİN: 570.000,00 TL

27 NOLU DAİRE: 570.000,00-TL

(SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ:

15 NOLU DAİRE : 25.10.2024 günü saat 13.30 – 13.45 arası

21 NOLU DAİRE : 25.10.2024 günü saat 14.00 – 14.15 arası

27 NOLU DAİRE : 25.10.2024 günü saat 14.300 – 14.45 arası

İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu-KARTAL/İSTANBUL

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